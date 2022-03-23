【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾遭圍攻淪廢墟 10萬人斷水斷糧

俄羅斯入侵烏克蘭已近一個月，俄羅斯軍隊持續轟炸烏克蘭多個城市。烏克蘭總統澤連斯基表示，馬里烏波爾市遭圍攻淪為廢墟，當地斷水斷糧幾乎一無所有。他呼籲俄羅斯允許最少10萬馬里烏波爾平民撤離。烏克蘭官員透露，另一城市赫爾松亦正面臨人道主義災難，約30萬平民糧食即將耗盡。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二（22日）向意大利國會發表視像演說時，透露馬里烏波爾市（Mariupol）經過俄羅斯軍隊數周轟炸，當地已一無所有（nothing left），僅剩廢墟。

烏克蘭官員曾透露，當地居民斷糧、水、電及藥，情況不容樂觀。澤連斯基呼籲俄羅斯，允許最少10萬名有意離開的居民撤離。

馬里烏波爾市議會表示，澤連斯基演說期間，俄軍再投下2枚大型炸彈，但未提及傷亡及損壞情況。市議會指，俄軍行徑表明其對馬里烏波爾市本身並不感興趣，只是希望將其夷為平地及死城。

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烏克蘭政府透露，已遭俄軍佔領的赫爾松（Kherson）亦正面臨人道主義危機。烏克蘭外交部發言人Oleg Nikolenko指，30萬平民面臨糧食及醫療用品幾乎耗盡的困境，但俄軍拒絕開放人道主義走廊。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄軍切斷人道主義物資運輸。她同時要求俄方開放馬里烏波爾的人道走廊並允許巴士到當地疏散平民，否則他們將步行10至20公里才能撤離至相對安全的地方。如俄烏並未停火，撤離平民會面臨生命威脅。

俄羅斯否認以平民為目標，並指責烏克蘭當局一直未能為馬里烏波爾市平民建立安全通道，但未對赫爾松情況發表評論。

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責任編輯：李俊儀