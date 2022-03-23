【職場熱話】同事確診康復後有恃無恐 公司範圍不戴口罩 HR好言相勸 被嗆「再中就有更多抗體」

疫情肆虐，一眾打工仔每日來回公司，更要注重個人衛生，不能鬆檞。近日就有網民在討論區發文指有同事確診後像是有不死身一樣，不戴好口罩還天天堂食，與確診前擔憂的心態背道而馳，因而感到不解。

樓主經歷：

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有網民認為「這些人永遠不會想，他確診就算無事都會傳染給其他人」、「雖然有抗體，但要在康復後10-14日才出現，而且不是永遠，一般大約兩個月就會慢慢消失。如果真的像他這樣想，感冒藥不用賣，有過感冒就永遠不會再感冒」。

亦有網民表示認同「我有個年輕同事確診，十日後陰性才上班，現在當自己永恆不死，成天脱掉口罩，還說不擔心。確診=不死身」。

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責任編輯：陸盈希