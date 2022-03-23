【職場熱話】打工仔憂堂食易感染 拒絕外出吃飯 卻慘被杯葛 同事嘲：啲防疫人士係咁架

本港疫情日趨嚴重，每人都應做好消毒及保護措施以保障自己及身邊人的健康。近日就有網民在討論區發文指自己因擔憂確診會傳染給家人因而不與同事外出吃飯，卻慘遭被杯葛還有閒言聽，因而感到無奈。

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有網民認為「人各有志，各有前因」、「你放長雙眼看他們甚麼時候中招」、「有些人要一班人才吃到飯，一個吃好像會死一樣，黑人憎」。

亦有網民指「很多這些人。人要合群，不合群就會給人杯葛，除非你夠強大」、「當他們自己被感染就不會這樣講」。

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責任編輯：陸盈希