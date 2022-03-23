  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【量子科技】Alphabet分拆Sandbox AQ　專注研究「後量子密碼系統」

科技 11:20 2022/03/23

分享：

Sandbox AQ將由部門主管Jack Hidary擔任行政總裁，並表示該公司將專注研究「後量子密碼系統」。（法新社）

Alphabet旗下的量子技術部門Sandbox，自2016成立而來，一直都甚少公開其相關資訊，而Alphabet也對其具體業務一直保持沉默。日前Alphabet突然宣布，將Sandbox分拆成一間獨立公司，並公開其主要研究目標為研究「後量子密碼系統」（post-quantum cryptosystems）。

【重磅收購】Alphabet擬斥資422億元　收購網絡安全公司Mandiant

已籌集逾億美元融資金額

Alphabet將旗下量子技術部門Sandbox，以Sandbox AQ的名義分拆，其中A代表AI，Q代表Quantum；它還宣布在第一輪融資中籌集了逾億美元的金額。

Sandbox AQ將由部門主管Jack Hidary擔任行政總裁，並表示該公司將專注兩個主要研究目標，包括：後量子密碼系統和相關的私隱增強技術，以及基於地球磁場和引力場局部變化等地球物理訊號的導航系統。

【機械人】取代清潔工？　Alphabet X實驗室使用Everyday Robots清潔辦公室

綜合外媒報道，Sandbox一直致力於探索物理學和人工智能（AI）的交叉點，包括重新利用為機器學習和AI設計的經典硬件，如Google的張量處理單元（TPU），以模擬量子計算的工作負載。

據Sandbox研究科學家Guillaume Verdon早前表示，Sandbox推出的「Floq」，是一套使用TPU模擬量子計算工作負載的API，其運行速度比目前的市場標準快10到100倍。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
2022/03/19
【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
2022/03/21
【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新
2022/03/22
【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新
【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？
2022/02/28
【烏克蘭】烏克蘭Google地圖使用率急升 　查看俄軍入侵路線或是暴露烏克蘭人行蹤？

你可能感興趣

【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
18:30 2022/03/19
【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
12:05 2022/03/21
【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離
【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新
15:05 2022/03/22
【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新
Google 導航 Alphabet 分拆 地球 機器學習 人工智能

下一篇文章

【超級電腦】NVIDIA推出新一代H100 GPU　擬打造世上最快AI超級電腦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【系統更新】德國電器品牌AEG程式錯誤更新　微波爐誤變蒸焗爐？
【系統更新】德國電器品牌AEG程式錯誤更新　微波爐誤變蒸焗爐？
【連登下架】香港熱門討論區LIHKG連登App　突從蘋果App Store下架
【連登下架】香港熱門討論區LIHKG連登App　突從蘋果App Store下架
【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產
【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產
【俄烏大戰】俄羅斯擬封鎖維基百科　俄語版內容下載量急升至10萬次
【俄烏大戰】俄羅斯擬封鎖維基百科　俄語版內容下載量急升至10萬次
【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新
【Google手機】接連出現問題　Pixel 6及Pixel 6 Pro終獲例行更新
【機迷熱話】仍然要等？　傳PS5 Pro最快2023年底推出
【機迷熱話】仍然要等？　傳PS5 Pro最快2023年底推出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款