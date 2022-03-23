【量子科技】Alphabet分拆Sandbox AQ　專注研究「後量子密碼系統」

▲ Sandbox AQ將由部門主管Jack Hidary擔任行政總裁，並表示該公司將專注研究「後量子密碼系統」。（法新社）

Alphabet旗下的量子技術部門Sandbox，自2016成立而來，一直都甚少公開其相關資訊，而Alphabet也對其具體業務一直保持沉默。日前Alphabet突然宣布，將Sandbox分拆成一間獨立公司，並公開其主要研究目標為研究「後量子密碼系統」（post-quantum cryptosystems）。

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已籌集逾億美元融資金額

Alphabet將旗下量子技術部門Sandbox，以Sandbox AQ的名義分拆，其中A代表AI，Q代表Quantum；它還宣布在第一輪融資中籌集了逾億美元的金額。

Sandbox AQ將由部門主管Jack Hidary擔任行政總裁，並表示該公司將專注兩個主要研究目標，包括：後量子密碼系統和相關的私隱增強技術，以及基於地球磁場和引力場局部變化等地球物理訊號的導航系統。

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綜合外媒報道，Sandbox一直致力於探索物理學和人工智能（AI）的交叉點，包括重新利用為機器學習和AI設計的經典硬件，如Google的張量處理單元（TPU），以模擬量子計算的工作負載。

據Sandbox研究科學家Guillaume Verdon早前表示，Sandbox推出的「Floq」，是一套使用TPU模擬量子計算工作負載的API，其運行速度比目前的市場標準快10到100倍。

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責任編輯：陳卓賢