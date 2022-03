【烏克蘭戰爭】克里姆林宮：俄倘受威脅會出動核武

俄烏開戰初期,俄羅斯總統普京曾下令將核威懾力量置於高度戒備狀態。克里姆林宮發言人佩斯科夫接受訪問時表示,如果俄羅斯的存在受到威脅時,就可能會出動核武器。

俄媒國際文傳電訊社(Interfax)報道,俄羅斯國防部於普京(Vladimir Putin)下令後,已經將戰略導彈部隊、北部和太平洋艦隊加強執勤力量。

佩斯科夫(Dmitry Peskov)周二(22日)接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問。主持詢問佩斯科夫是否相信或有信心,普京不會在俄烏戰爭的情況下使用核武器。

佩斯科夫回應指,俄羅斯有一個公開的國家安全概念,提到俄羅斯會在哪些情況下使用核武。

他指出:「如果這對我們的國家構成生存威脅,我們就可按照國家安全概念動用核武。」

(So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept.)

佩斯科夫也承認,普京下令入侵烏克蘭近一個月仍未實現在烏克蘭的目標,但表示俄羅斯正嚴格按照事先制定的計劃和目的作戰。

責任編輯:鄭錦玲