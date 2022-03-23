【烏克蘭戰爭】克里姆林宮：俄倘受威脅會出動核武

俄烏開戰初期，俄羅斯總統普京曾下令將核威懾力量置於高度戒備狀態。克里姆林宮發言人佩斯科夫接受訪問時表示，如果俄羅斯的存在受到威脅時，就可能會出動核武器。

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俄媒國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯國防部於普京（Vladimir Putin）下令後，已經將戰略導彈部隊、北部和太平洋艦隊加強執勤力量。

佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二（22日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問。主持詢問佩斯科夫是否相信或有信心，普京不會在俄烏戰爭的情況下使用核武器。

佩斯科夫回應指，俄羅斯有一個公開的國家安全概念，提到俄羅斯會在哪些情況下使用核武。

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他指出：「如果這對我們的國家構成生存威脅，我們就可按照國家安全概念動用核武。」

（So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept.）

佩斯科夫也承認，普京下令入侵烏克蘭近一個月仍未實現在烏克蘭的目標，但表示俄羅斯正嚴格按照事先制定的計劃和目的作戰。

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責任編輯：鄭錦玲