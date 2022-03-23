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【ETF】香港首隻碳期貨ETF上市　中金碳期貨ETF買賣歐盟碳期貨

股市 10:32 2022/03/23

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【ETF】香港首隻碳期貨ETF上市　中金碳期貨ETF買賣歐盟碳期貨

中金公司發行的中金碳期貨ETF （03060） 首日掛牌，為香港首家碳期貨ETF，追蹤「ICE EUA碳期貨指數（額外回報）」，該指數主要計量一籃子歐盟碳排放配額（EUA1） 期貨合約長倉的表現。

中金碳期貨ETF 另設有人民幣櫃台83060、美元櫃台9060，起始發行單位96萬個。至上午10時20分，3060報70.2元，升3%，成交113萬元，市值約6740萬元。中金碳期貨ETF每手交易單位10個，入場門檻約700港元，一年內經常性開支估計為0.99%。

產品直接投資於組成指數的所有ICE EUA期貨合約，預期不時會以不超過資產淨值50%用作購入EUA期貨合約的保證金，其餘則投資於港元、歐元或美元，或貨幣市場基金。

港交所：香港ESG ETF去年市值增8成

港交所 （00388） 歡迎首隻碳期貨ETF上市，將香港上市的商品ETF涵蓋範圍進一步擴展至碳信用產品，而碳信用產品是推動全球達至碳中和的重要資產類別之一。

交易所買賣產品主管羅博仁表示，碳期貨ETF在香港市場的推出，可讓投資暫更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場，也為香港的ETF產品生態圈增添活力。

港交所指，香港ESG ETF去年市值增長84%至45億元，平均每日成交金額則按年增長逾兩倍至4,090萬元。

【ET財智Talk】港股首季大起大跌　與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）

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