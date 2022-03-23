  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜氫能源】發改委規劃氫能產業發展　中集安瑞科大升一成、東方電氣升7%

股市 10:23 2022/03/23

分享：

【異動|氫能源】發改委規劃氫能產業發展　中集安瑞科大升一成、東方電氣升7%

中國積極推動「碳中和」行動，中國發改委規劃中對未來氫能產業發展目標進行重點展望氫能源股起舞，中集安瑞科 （03899） 大升一成，報9.76元，東方電氣 （01072） 升7%，報9.31元。

中國發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》，規劃提出，到2025年，形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，包括燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。可再生能源製氫量達到每年10至20萬噸，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現每年二氧化碳減排100至200萬噸。

同時，又鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原則支持氫能創新型企業，促進科技成果轉移轉化。支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等註冊上市融資。

【ET財智Talk】港股首季大起大跌　與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）

相關文章：

【新能源車】發改委：逐步取消新能源車購買限制　倡應用氫能、換電等基建

【兩會2022】小米雷軍促加快建設電動車快充站　吉利李書福倡加快換電站建設

【騰訊ESG】騰訊：2030年前自身營運、供應鏈碳中和

編輯：姚卓然

港股 碳中和 氫能 中國發改委 東方電氣（01072） 中集安瑞科（03899）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【恒大停牌】恒大物業自爆134億人幣存款遭強制執行　恒大3股限期前無法公布業績、許家印料缺晚間投資者會議
【恒大停牌】恒大物業自爆134億人幣存款遭強制執行　恒大3股限期前無法公布業績、許家印料缺晚間投資者會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款