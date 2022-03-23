▲ 【異動|氫能源】發改委規劃氫能產業發展 中集安瑞科大升一成、東方電氣升7%

中國積極推動「碳中和」行動，中國發改委規劃中對未來氫能產業發展目標進行重點展望 。 氫能源股起舞，中集安瑞科 （03899） 大升一成，報9.76元，東方電氣 （01072） 升7%，報9.31元。

中國發改委發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）》，規劃提出，到2025年，形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，包括 燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。可再生能源製氫量達到每年10至20萬噸，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現每年二氧化碳減排100至200萬噸。

同時，又 鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原則支持氫能創新型企業，促進科技成果轉移轉化。 支持符合條件的氫能企業在科創板、創業板等註冊上市融資。

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