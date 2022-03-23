【超級電腦】NVIDIA推出新一代H100 GPU　擬打造世上最快AI超級電腦

▲ NVIDIA表示，過去十年的AI熱潮中，旗下的GPU與數據密集型的深度學習方法是完美匹配。（NVIDIA官網截圖）

人工智能（AI）領域的數據運算速度日益增長，相應的芯片技術都需要提升功能，以滿足市場需求。芯片製造商NVIDIA日前在「GTC大會」推出一系列以AI為重點的新產品，當中包括新一代H100 GPU、超級芯片Grace CPU，並聲稱正在建造世上最快的AI超級電腦「Eos」。

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NVIDIA表示，過去十年的AI熱潮中，旗下的GPU與數據密集型的深度學習方法是完美匹配。該公司強調，名為「Transformer」的機器學習系統已變得普及，從OpenAI的GPT-3等語言模型，到DeepMind的AlphaFold等醫療系統都提供相當大的貢獻。然而，訓練這些巨大模型仍要需時數個月，因此縮短訓練時間是一項關鍵挑戰。

NVIDIA是次推出的新產品都是建立在全新的矽架構「Hopper」上，而Hopper將有助改善以上問題。Nvidia表示，與上一代芯片相比，該架構專門用於在H100 GPU上加速「Transformer」模型的訓練，而新的第四代Nivida NVlink更可以連接多達256個H100 GPU，頻寬比上一代高9倍。

H100 GPU運算速度 較上一代快3倍

由於H100 GPU本身包含800億個晶體管，是第一個支援PCle Gen5和利用HBM3的GPU，使記憶體頻寬達到3TB/s。Nvidia表示，H100 GPU在FP16、FP32和FP64運算方面，比其上一代A100快3倍，在8位浮點運算方面則快6倍。

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Nvidia產品管理高級總監Paresh Kharya指出，對於巨型「Transformer」模型的訓練，H100 GPU將提供高達9倍的性能，幾天內就能完成過去需時數周的訓練。

此外，Nvidia還推出了一款為數據中心設計、名為Grace CPU的超級芯片。它是由兩個CPU組成，通過一個新的低延遲NVLink-C2C直接連接，並具有144個ARM核心和1TB/s的記憶體頻寬。該芯片能夠與H100 GPU結合，進行巨型的高性能運算（HPC）和AI應用，也可用於純CPU系統或GPU加速的服務器。

「Eos」僅用於Nvidia內部研究

Nvidia還預告，正在建造一部將是世上運行速度最快的AI超級電腦「Eos」。「Eos」同樣是採用Hopper架構，包含約4,600個H100 GPU，提供18.4 exaflops的AI性能。不過，該系統將只用於Nvidia的內部研究，並計劃將在數個月後上線。

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責任編輯：陳卓賢