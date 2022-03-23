【SPAC】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市　春華：復朗不是中概股、不擔心美國退市風險（第二版）

▲ 【SPAC】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 集資最多42億元

復星 （00656） 旗下復朗集團（Lanvin Group）與春華資本旗下特殊目的收購公司（SPAC）Primavera Capital Acquisition（美：PV）達成合併協議，交易後復朗集團將在紐交所上市，股票代碼為「LANV」。交易對復朗集團的預估（pro forma）企業價值約15億美元，合併後預估市值約19億美元。

復朗CEO：集團沒有考慮雙重上市

復朗集團董事長兼首席執行官程雲指，選擇在美上市是自然發生事情，復朗集團是全球性奢侈品集團，主打市場是歐美，大中華市場銷售佔比只有14%，仍有很大增長空間，目前集團沒有考慮要雙重上市，亦不擔心美國退市風險。

春華資本合夥人兼PCAC董事長陳桐指，復朗集團是全球化公司，在全球80個國家均有業務，不是中概股，所以在美國上市是很合適的選擇。

中國消費者懂奢侈品行業也願消費

程雲指，全球奢侈品市場需求堅挺，即使疫情期間市場對奢侈品仍有一定需求，品牌仍能交出滿意的業績單，集團有4個歐洲本土品牌，未來增長動力在北美及亞太包括大中華區，希望能提高在亞太及大中華地區的滲透率。

「中國消費者懂奢侈品行業也願消費，是非常資深的消費者，預期2025年佔亞洲消費品市場佔40%，因此復朗集團會在產品上有本土化的需要。」

復朗集團集資預計最高5.44億美元（約42.4億港元），其中包括信託賬户4.14億美元現金，以及來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買協議（FPA）。

物色具創意及獨立的品牌進行併購

集資所得將主要用於加速品牌增長及滿足未來收購需要，以進一步強化和豐富現有品牌組合。程雲指，集團會物色具創意及獨立的品牌進行併購，也會留意產業鏈的機會。

復朗集團旗下品牌包括法國高級時裝Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits及意大利高端男裝製造商Caruso。

集團業務遍佈全球80多個國家，覆蓋近1,200個銷售點和300多家零售門店，員工總數約3,600名，預計2025年前將至少再開設200家新門店。

（第二版加入管理層言論）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【輝瑞疫苗】傳復星醫藥與BioNTech於內地建新冠疫苗生產基地

相關文章：【新股IPO】億咖通科技尋求SPAC合併赴美上市 吉利、百度有份投資

【ET財智Talk】港股首季大起大跌 與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）