【京東裁員】內地熱傳京東、B站裁員「畢業通知」　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災

▲ 【京東裁員】京東多個事業群裁員調整 京喜拼拼業務裁員10至15%

騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等多家大型科技股相繼傳出裁員消息，京東 （09618） 上周已傳出部署裁員。近期，內地網上熱傳圖片，京東被裁員工收到集團的「畢業須知」，另一科網股嗶哩嗶哩Bilibili（ 09626）也有類似的「畢業日」指引，向員工交代離職安排。

網上圖片中，京東有關「畢業須知」第一句是：「畢業快樂！恭喜你從京東順利畢業！感謝一路相伴！」內容提及社保公積金安排。

「B站」嗶哩嗶哩也流出「Bilibili畢業日各項事宜指引」，交代須簽收材料、社保轉移指引等。

京東回應內媒查詢時表示，此輪裁員只是業務板塊的正常優化，主體業務依然健康發展，但沒有回應「畢業須知」圖片真偽。

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京東社區團購「京喜」傳成為裁員重災

內地傳媒上周已傳出，京東部署裁員，主要涉及的是旗下零售、物流、健康業務和京喜事業群，當中「社區團購」京喜事業群成為公司裁員行動的重災區，比例在10%到15%左右，最多估計影響600人，但個別地區如廣東京喜團隊將解散。

京喜事業群主要包含四大業務，分別是京喜、京喜拼拼、京喜達快遞以及新通路事業部。

據報，京東集團核心零售業務則未受到裁員影響。 早前京東發布的四季度財報顯示，京東的社區團購業務虧嚴重。包含京喜拼拼的新業務虧損達到了32.2億元人民幣，按年擴大2.3倍。

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