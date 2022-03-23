【中興763】中興通訊：美法院裁定結束5年合規觀察期兼不附加任何處罰　股份下午復牌（第三版）

▲ 【中興763】中興通訊：美法院裁定結束5年合規觀察期兼不附加任何處罰 股份下午復牌

中興 （00763） （深：000063）AH股今日開市前停牌，中興中午發公告，指公司收到法院判決，裁定不予撤銷中興的緩刑期（即緩刑期將於原定於美國時間3月22日屆滿）且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的3月22日結束，意味5年的合規觀察期正式結束。中興下午復牌。

中興強調，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面開展合規體系建設，對合規管理體系的有效運作以及持續完善充滿信心，積極推動全球ICT產業創新和可持續發展。

中興早年因涉嫌違反美國禁令，將美國技術運至伊朗及北韓，2017年與美國違成認罪協議，當時中興支付8.92億美元和解。

中興港股年內股價累跌27%，月初曾有消息稱中興涉嫌觸犯緩刑違規行為，令股價受挫，最終顯示為虛驚一場。

（第三版加入中興通告；第二版加入外電報道）

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編輯：姚卓然

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