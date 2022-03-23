香港永明金融獲《指標》頒發  「年度保薦人大獎」及「年度強積金中介大獎」殊榮 

香港永明金融有限公司（「香港永明金融」）於2021《指標》年度強積金大獎（「《指標》」）獲頒發「年度強積金保薦人大獎」及「年度強積金中介大獎」兩項大獎。



《指標》「年度強積金保薦人大獎」旨在表彰在產品設計、基金經理選擇、成本結構和參與方面表現出色的強積金保薦人。《指標》「年度強積金中介大獎」旨在表彰在產品知識、科技應用、建立關係網絡及市場推廣技巧方面優於同業的強積金中介。



香港永明金融共獲頒以下九項大獎，涵蓋保薦人大獎、受託人大獎及最佳表現強積金大獎的類別:



年度卓越大獎

年度強積金保薦人大獎



強積金中介獎

年度強積金中介大獎



同級最佳

保薦人大獎 - 投資者教育

保薦人大獎 - 中介支援



最佳表現強積金大獎 - 香港股票

最佳表現強積金大獎 - 人生階段 - (>20-40% 股票)

最佳表現強積金大獎 - 人生階段 - (>40-60% 股票)

最佳表現強積金大獎 - 人生階段 - (>60-80% 股票)



傑出表現

受託人大獎 - 成員服務



香港永明金融有限公司財富及退休金業務總經理潘紀紅表示：「非常榮幸能夠榮獲於2021《指標》年度強積金大獎頒發「年度強積金保薦人大獎」及「年度強積金中介大獎」兩項大獎，很高興我們在投資者教育、中介支持和高度提升電子客戶體驗等方面的努力得到了業界的充分認同，這將鼓勵我們繼續努力不懈地為香港僱員提供更佳的服務。」

資料來源：2021《指標》年度強積金大獎 (https://www.benchmark.today/mpf-awards/)

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年12月31日止，永明金融管理的總資產為14,400億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。



Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



(特約)