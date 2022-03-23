【港股市況】恒指高開199點重上22000　阿里巴巴再升近4%、小米績後升近6%（不斷更新）

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【恒大危機】缺席投資者會議 許家印去哪兒？ 內媒：許家印晚上出席「恒馳 5」量產動員大會、發言稱「6.22一定要量產」
市場漸消化加息預期，道指收市升254點，港股今早高開近200點。恒生指數開報22088點，升199點。科指升2.2%，報4753點。阿里巴巴 （09988） 再升近4%；小米 （01810） 績後升近6%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。
【09：53】復星醫藥 （02196） 績後跌逾1%，低見37.25元。
【業績｜醫藥股】復星醫藥去年純利47.35億人幣 按年增29% 復必泰在內抗感染核心產品收入增1.2倍
【09：49】恒地 （00012） 績後逆市向下，跌近1%。
【業績│地產股】恒地去年基礎盈利減少9%末期息1.3元 料低息環境及置業需求續支持住宅樓市
【09：44】Tesla（美：TSLA）隔晚升近8%，比亞迪 （01211） 升3%；比亞迪 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.8%；廣汽 （02238） 升0.2%。
【09：43】小米 （01810） 績後造好，早段升幅擴大至逾7%，高見15.44元。
【09：38】停派紅股的煤氣 （00003） 股價未止跌，今早再跌逾2%，破底低見9.71元。
【09：36】體育用品股逆市下跌，李寧 （02331） 跌逾2%；安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾1%。
【09：33】友邦 （01299） 逆市偏軟，跌0.7%。
【09：31】舜宇 （02382） 績後逆市跌逾1%，低見138.1元。舜宇去年股東應佔溢利按年升約2%，至49.9億元人民幣，派末期息91分人民幣。
【業績】舜宇光學去年盈利升2%至50億人幣 手機鏡頭出貨量減少
【09：23】中興通訊 （00763） 開市後公布短暫停牌。
【09：23】恒生指數開報22088點，升199點。科指升2.2%，報4753點。阿里巴巴 （09988） 再升近4%；小米 （01810） 績後升近6%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。
【09：13】期指開報22080點，升163點。
【09：07】【業績｜生科股】諾誠健華去年虧損收窄至6400萬元人民幣 收益大增764倍至10億元
【09：04】恒指黑期升約235點，報22126點；道指期貨升16點，報34824點。
【08：34】【業績｜資源股】中鋁去年盈利增5.6倍至50億元 末期息派0.032元人民幣
【07：51】【業績】澳門勵駿：可能延遲發布業績 料4月1日起停牌
【07：45】港股ADR收報22069點，升179點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.39元，較港收市價高1.04元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報396.12元，較港收市價8.12元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.5元，較港收市價高2.3元或2.1%。
【07：30】市場漸消化加息預期，美股向上。道指收市升254點，報34807點；標指升50點，報4511點；納指升270點或1.95%，報14108點。
責任編輯：梁浩碩