【港股市況】恒指午後升逾300點　中興復牌曾飈升六成　手機孖寶績後逆市跌（不斷更新）

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【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份 恒大佳兆業等料趕不及3月限期出業績
市場漸消化加息預期，道指收市升254點，港股今早高開199點，其後升幅擴大，曾升逾500點，恒生指數半日升378點，報22267點，成交1016億元，科指升3.2%，報4803點。阿里巴巴 （09988） 再升逾7%；小米 （01810） 績後升6%；藥明生物 （02269） 升一成。
【14：28】【玖紙加價】玖龍紙業東莞基地5台紙機4月停機檢修 部分紙種漲價
【14：26】商湯 （00020） 午後升近6%，高見6.77元。
【14：12】佳兆業 （01638） 午後抽上，升逾9%，高見0.83元。
【14：01】安踏 （02020） 跌幅擴大至半成，一度跌穿100元低見99.9元。
【13：52】指尖悅動 （06860） 升逾65%，高見0.29元。
【13：31】恒指最新升約355點；科指升2.7%。
【13：30】中興 （00763） 升幅收窄至26%，報19.66元，復牌後曾飈升六成，高見24.9元。
【13：29】阿里巴巴 （09988） 午後升逾6%；小米 （01810） 升近半成；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾1%。
【13：29】瑞聲 （02018） 跌幅擴大至近4%，低見19元；舜宇 （02382） 跌2%，低見138.1元。
【13：16】瑞聲 （02018） 最新轉跌逾1%，低見19.52元。
【13：14】中芯 （00981） 午後升逾4%，高見18.72元。
【13：05】【業績│內房股】中海宏洋去年多賺約15% 派末期息每股30港仙
【13：04】吉利 （00175） 績後升近4%；瑞聲 （02018） 無升跌。
【13：03】中興 （00763） 中午後復牌，股價抽升四成，高見24.9元。
【13：00】港股午後初段升約405點，報22294點；科指升3.3%，報4808點。
【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13%、第四季盈利大跌72% 為提高流動性不派末期息
【業績｜醫藥股】康臣葯業純利升約18% 派末期股息每股0.2港元
【業績｜汽車股】吉利汽車去年少賺12%、末期息增5%至0.21元 「芯片短缺無減弱跡象」
【12：00】恒生指數半日升378點，報22267點，成交1016億元，科指升3.2%，報4803點。阿里巴巴 （09988） 再升逾7%；小米 （01810） 績後升6%；藥明生物 （02269） 升一成。
【11：46】【業績｜汽車零件股】敏實純利升約7%、增派末期息一成 股價早段曾急跌16%
【11：45】藥明生物 （02269） 最新升一成，高見64.65元。
【11：32】上證半日跌0.1%；深證升0.2%；創業板指升0.6%。
【11：28】【煤氣停紅股】煤氣未跌夠再挫4% 滙證指紅股是支撐股價動力、花旗納「確信沽出」 一文看清最新大行報告評級
【11：25】【業績】周生生去年純利升18%至6.4億元、派末期息28港仙 股價早段曾挫逾9%
【11：20】大市升勢略為回順，升約360點。
【11：10】【業績】藥明生物大升9% 去年多賺1倍、毛利率增至46.9%
【11：03】恒生指數升幅擴至500點，報22412點，升522點；科指升4.8%，報4879點。
【11：00】【電動車】理想ONE自4月1日起將加價1.2萬至34.98萬元 股價先跌後回升1.5%
【10：49】恒指升近500點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾7%，騰訊 （00700） 升逾3%，重上400元水平，高見402.6元。
【10：43】大市升幅擴大至400點，升至22300點水平。
【10：39】閱文 （00772） 績後造好升一成，高見34.65元。
【騰訊系業績】閱文去年經調整盈利增長34%不派息 在線業務收入增長9.6%
【10：37】港股升逾300點，報22262點，升373點。科指升3.9%，報4833點。
【10：35】【ETF】香港首隻碳期貨ETF上市 中金碳期貨ETF買賣歐盟碳期貨
【10：28】小米 （01810） 最新升8%，高見15.48元。美團 （03690） 升6%，高見165元；阿里巴巴 （09988） 升近6%，高見116.9元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見400元。
【10：23】【異動｜氫能源】發改委規劃氫能產業發展 中集安瑞科大升一成、東方電氣升7%
【10：12】恒大未公布重組方案，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；融創 （01918） 跌0.5%；雅居樂 （03383） 跌0.2%；碧桂園 （02007） 升0.4%；世茂 （00813） 升1%。
【10：02】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾12%，高見235元；快手 （01024） 升逾6%，高見80.6元。
【10：00】【京東裁員】京東多個事業群裁員調整 京喜拼拼業務裁員10至15%
【09：56】恒指開市後初段反覆升逾200點，報22162點，升273點；科指升2.9%，報4788點。
【09：53】復星醫藥 （02196） 績後跌逾1%，低見37.25元。
【業績｜醫藥股】復星醫藥去年純利47.35億人幣 按年增29% 復必泰在內抗感染核心產品收入增1.2倍
【09：49】恒地 （00012） 績後逆市向下，跌近1%。
【業績│地產股】恒地去年基礎盈利減少9%末期息1.3元 料低息環境及置業需求續支持住宅樓市
【09：44】Tesla（美：TSLA）隔晚升近8%，比亞迪 （01211） 升3%；比亞迪 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.8%；廣汽 （02238） 升0.2%。
【09：43】小米 （01810） 績後造好，早段升幅擴大至逾7%，高見15.44元。
【09：38】停派紅股的煤氣 （00003） 股價未止跌，今早再跌逾2%，破底低見9.71元。
【09：36】體育用品股逆市下跌，李寧 （02331） 跌逾2%；安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾1%。
【09：33】友邦 （01299） 逆市偏軟，跌0.7%。
【09：31】舜宇 （02382） 績後逆市跌逾1%，低見138.1元。舜宇去年股東應佔溢利按年升約2%，至49.9億元人民幣，派末期息91分人民幣。
【業績】舜宇光學去年盈利升2%至50億人幣 手機鏡頭出貨量減少
【09：23】中興通訊 （00763） 開市後公布短暫停牌。
【09：23】恒生指數開報22088點，升199點。科指升2.2%，報4753點。阿里巴巴 （09988） 再升近4%；小米 （01810） 績後升近6%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。
【小米1810】小米績後曾彈9% 上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【09：13】期指開報22080點，升163點。
【09：07】【業績｜生科股】諾誠健華去年虧損收窄至6400萬元人民幣 收益大增764倍至10億元
【09：04】恒指黑期升約235點，報22126點；道指期貨升16點，報34824點。
【08：34】【業績｜資源股】中鋁去年盈利增5.6倍至50億元 末期息派0.032元人民幣
【07：51】【業績】澳門勵駿：可能延遲發布業績 料4月1日起停牌
【07：45】港股ADR收報22069點，升179點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.39元，較港收市價高1.04元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報396.12元，較港收市價8.12元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.5元，較港收市價高2.3元或2.1%。
【07：30】市場漸消化加息預期，美股向上。道指收市升254點，報34807點；標指升50點，報4511點；納指升270點或1.95%，報14108點。
責任編輯：梁浩碩