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【港股市況】恒指升幅擴大至逾500點　阿里巴巴、美團、小米升逾7%　騰訊重上400關（不斷更新）

股市 11:25 2022/03/23

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港股市況不斷更新

市場漸消化加息預期，道指收市升254點，港股今早高開近200點。恒生指數開報22088點，升199點。科指升2.2%，報4753點。阿里巴巴 （09988） 再升近4%；小米 （01810） 績後升近6%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【11：25】【業績】周生生去年純利升18%至6.4億元、派末期息28港仙　股價早段曾挫逾9%

【11：20】大市升勢略為回順，升約360點。

【11：10】【業績】藥明生物大升9%　去年多賺1倍、毛利率增至46.9%

【11：03】恒生指數升幅擴至500點，報22412點，升522點；科指升4.8%，報4879點。

【11：00】【電動車】理想ONE自4月1日起將加價1.2萬至34.98萬元　股價先跌後回升1.5%

【10：49】恒指升近500點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 分別升逾7%，騰訊 （00700） 升逾3%，重上400元水平，高見402.6元。

【10：43】大市升幅擴大至400點，升至22300點水平。

【10：39】閱文 （00772） 績後造好升一成，高見34.65元。

【騰訊系業績】閱文去年經調整盈利增長34%不派息　在線業務收入增長9.6%

【10：37】港股升逾300點，報22262點，升373點。科指升3.9%，報4833點。

【10：35】【ETF】香港首隻碳期貨ETF上市　中金碳期貨ETF買賣歐盟碳期貨

【10：28】小米 （01810） 最新升8%，高見15.48元。美團 （03690） 升6%，高見165元；阿里巴巴 （09988） 升近6%，高見116.9元；騰訊 （00700） 升逾2%，高見400元。

【10：23】【異動｜氫能源】發改委規劃氫能產業發展　中集安瑞科大升一成、東方電氣升7%

【10：12】恒大未公布重組方案，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；融創 （01918） 跌0.5%；雅居樂 （03383） 跌0.2%；碧桂園 （02007） 升0.4%；世茂 （00813） 升1%。

【10：02】嗶哩嗶哩 （09626） 升逾12%，高見235元；快手 （01024） 升逾6%，高見80.6元。

【10：00】【京東裁員】京東多個事業群裁員調整　京喜拼拼業務裁員10至15%

【09：56】恒指開市後初段反覆升逾200點，報22162點，升273點；科指升2.9%，報4788點。

【09：53】復星醫藥 （02196） 績後跌逾1%，低見37.25元。

【業績｜醫藥股】復星醫藥去年純利47.35億人幣　按年增29%　復必泰在內抗感染核心產品收入增1.2倍

【09：49】恒地 （00012） 績後逆市向下，跌近1%。

【業績│地產股】恒地去年基礎盈利減少9%末期息1.3元　料低息環境及置業需求續支持住宅樓市

【09：44】Tesla（美：TSLA）隔晚升近8%，比亞迪 （01211） 升3%；比亞迪 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升0.8%；廣汽 （02238） 升0.2%。

【09：43】小米 （01810） 績後造好，早段升幅擴大至逾7%，高見15.44元。

【09：38】停派紅股的煤氣 （00003） 股價未止跌，今早再跌逾2%，破底低見9.71元。

【09：36】體育用品股逆市下跌，李寧 （02331） 跌逾2%；安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾1%。

【09：33】友邦 （01299） 逆市偏軟，跌0.7%。

【09：31】舜宇 （02382） 績後逆市跌逾1%，低見138.1元。舜宇去年股東應佔溢利按年升約2%，至49.9億元人民幣，派末期息91分人民幣。

【業績】舜宇光學去年盈利升2%至50億人幣　手機鏡頭出貨量減少

【09：23】中興通訊 （00763） 開市後公布短暫停牌。

【中興763】中興擬披露重大事項　AH股今日開市起齊停牌

【09：23】恒生指數開報22088點，升199點。科指升2.2%，報4753點。阿里巴巴 （09988） 再升近4%；小米 （01810） 績後升近6%；美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【09：13】期指開報22080點，升163點。

【09：07】【業績｜生科股】諾誠健華去年虧損收窄至6400萬元人民幣　收益大增764倍至10億元

【09：04】恒指黑期升約235點，報22126點；道指期貨升16點，報34824點。

【08：34】【業績｜資源股】中鋁去年盈利增5.6倍至50億元　末期息派0.032元人民幣

【07：51】【業績】澳門勵駿：可能延遲發布業績　料4月1日起停牌

【07：45】港股ADR收報22069點，升179點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報53.39元，較港收市價高1.04元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報396.12元，較港收市價8.12元或2.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.5元，較港收市價高2.3元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價：

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【07：30】市場漸消化加息預期，美股向上。道指收市升254點，報34807點；標指升50點，報4511點；納指升270點或1.95%，報14108點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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