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【業績|生科股】諾誠健華去年虧損收窄至6400萬元人民幣　收益大增764倍至10億元

股市 09:06 2022/03/23

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【業績|生科股】諾誠健華去年虧損收窄至6400萬元人民幣　收益大增764倍至10億元

諾誠健華 （09969） 去年虧損為6454.5萬元人民幣，較2020年虧損為3.91億元有所收窄，而由於從渤健收到許可權授出首付款及奧布替尼開始銷售，收益大增764倍10.43億元人民幣。

去年12月，奧布替尼獲納入新版國家醫保藥品目錄，用於治療復發難治CLL/SLL及復發難治MCL。同時，又於去年9月已收到渤健就奧布替尼潛在治療多發性硬化症（「MS」）訂立奧布替尼的許可權及合作協議支付的首付款1.25億美元。目前，治療MS患者的全球II期試驗正在進行中。

集團亦有多項針對腫瘤學及自身免疫性疾病的註冊及探索性試驗正在進行，在今年3月，藥物評審中心接受了復發難治性華氏巨球蛋白血症的新藥申請。同時又預計今年上半年在中國提交復發難治性邊緣區淋巴瘤的新藥申請。

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編輯:姚卓然

港股 治療 生物科技 諾誠健華－Ｂ（09969） 生物科技股

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