▲ 【業績|資源股】中鋁去年盈利增5.6倍至50億元 末期息派0.032元人民幣

中鋁 （02600） 去年盈利升5.6倍至50.8億元人民幣，營業收入升45%至2697.5億元人民幣，扣除非經常性收益後淨利潤升15.9倍至70.3億元人民幣，符合盈喜範圍，並擬派末期股息每股0.032元人民幣。

集團表示，2021年下半年，由於氧化鋁市場價格由平緩運行逐步轉為大幅攀升，叠加國產礦石供應緊張局面未能有效緩解，引發國內鋁土礦價格全面上漲。與2020年同期相比，國內鋁土礦價格處於較高位運行。國內氧化鋁全年均價為每噸2,798元人民幣，較2020年上漲19.7%。

去年集團提高氧化鋁、炭素產能利用率按年分別提高2.5、16個百分點，同時又加大資源獲取力度，王窪煤礦成功取得採礦證，獲取煤炭資源4.3億噸。幾內亞鋁土礦產運銷全流程貫通，擴產工程全面建成。廣西教美鋁土礦開工建設，山西新材料14萬噸電解鋁復產，包頭鋁業智能工廠完成驗收，廣西華昇智能工廠形成可複製模塊12個。

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編輯：姚卓然