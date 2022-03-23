【ET財經早點1分鐘】恒指夜期升144點 阿里美股高港2%

中概股再傳好消息，外電引述消息人士指，中證監已要求包括阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 和京東 （09618） 在內的中概股，做好披露更多審計資訊的準備，刺激中概股造好。

納指金龍中國指數升百分之七點八，阿里巴巴美股升一成一，高港股收市價百分之二。拼多多升近兩成。恒指夜期升144點，重上兩萬二關口。

納指再升2% Tesla漲逾7%賀新車廠啟用

雖然美國10債息高企2.38厘，但中資科技股急升。連同Tesla升超過百分之七，帶動納指再升百分之二。道指亦升254點。

Tesla行政總裁馬斯克到德國柏林，出席新車廠剪彩儀式。Tesla第一間歐洲車廠，預期每年可生產50萬輛電動車，紓緩美國及中國等其他車廠的壓力。

許家印出席恒馳量產大會

恒大昨晚召開投資者電話會議，但主席許家印未有出席。有內地媒體指，因為許家印出席恒大汽車「恒馳 5」的量產動員大會，許家印在會上表示，「大幹三個月，6月22日一定要實現恒馳 5 量產。」

至於電話會議，恒大執行董事肖恩表示，力爭7月底前提出重組定案，初步估計恒大境外直接債務規模227億美元，包括142億美元境外債，項目復工率已達八成。

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