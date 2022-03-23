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【恒大危機】缺席投資者會議　許家印去哪兒？　內媒：許家印晚上出席「恒馳 5」量產動員大會、發言稱「6.22一定要量產」

股市 00:16 2022/03/23

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【恒大危機】缺席投資者會議　許家印去哪兒？內媒：許家印晚上出席「恒馳 5」量產動員大會、發言強調「6.22一定要量產」

恒大  （03333）  周二（22日）晚上聯同財務顧問召開投資者電話會議，但靈魂人物、主席許家印未有出席，有內媒指，原來許家印晚上7時出席恒大汽車 （00708） 召開「恆馳 5」量產動員大會，許家印在會上表示：「大幹三個月，6月22日一定要實現恒馳 5 量產。」

在工信部 2 月份公佈的《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第 353 批）名單中出現了恆馳 5 的名字，該車型現已通過工信部新車一個月公示期，具備銷售資格。

報道指，恒大汽車第一款量產車型恒馳 5 首車已於 2021 年 12 月 30 日成功下線，比原定時間提前了 12 天。知情人士透露，天津工廠當日舉行了低調的下線活動。

作為恒大汽車推出的第一款車型，恒馳 5 定位為純電 A 級 SUV，新車配備 H 型貫穿式 LED 頭燈以及 21 英寸輪圈，車型長寬高尺寸分別為 4725mm / 1925mm / 1688mm，軸距 2780mm。市場售價約 20 萬元左右，NEDC 續航里程將超 700km。

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