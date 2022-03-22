▲ 【業績｜醫藥股】復星醫藥去年純利47.35億人幣 按年增29% 復必泰在內抗感染核心產品收入增1.2倍

復星醫藥 （02196） （滬：600196）上交所公佈去年業績摘要，期內收入390.05億元（人民幣，下同），按年增28.7%；純利47.35億元，按年增29.28%；每股收益1.85元。

復星醫藥稱，創新產品上市帶來的產品結構優化是報告期內主要驅動因素。近三年來漢利康、漢曲優、蘇可欣、复必泰（港澳台市場）等多個品種獲批上市並放量銷售，推動業績可持續增長。報告期內，包括 复必泰、漢利康、漢曲優、蘇可欣等在內的新品和次新品收入在製藥業務中收入佔比超過 25%。

復星醫藥提到，去年抗感染核心產品的營業收入按年增加 119.54%至85.97億元，原因是復必泰（mRNA 新冠疫苗）的收入貢獻以及米卡芬淨和美士靈（注射用頭孢米諾鈉）的銷售收入增長。

復星醫藥指出，截至今年2月底，復必泰（mRNA 新冠疫苗）於港澳台地區已累計接種超 2,000 萬劑。

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