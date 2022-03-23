【人仔匯率】外資大幅流出加快貶值 人民幣中期點樣睇？

國金證券指出，3月以來，人民幣兌美元滙率快速貶值，外部衝擊下外資流出是主要原因。自3月1至15日，人民幣兌美元滙率貶值1.09%。一方面，外資流出對人民幣滙率形成顯著拖累，其中北上資金在此期間淨流出 645億元人民幣。另一方面，今年中美利差由2.25%收窄至0.59%，創近10年內低位。

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究其原因，在外部衝擊下，市場情緒的過度釋放，造成外資大幅流出。第一，俄烏衝突不斷升溫，壓制投資者的風險偏好，避險情緒導致資金從新興市場流出。同時，美國證券交易委員會（SEC）列出5家對中概股公司可能有退市風險，引發外資對中美金融「脫鉤」的擔憂。歷史上，三次短期衝擊引致的外資流出持續性相對較弱，隨着衝擊的逐步緩和，外資趨穩後人民幣滙率將重歸基本面。

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其中，2015年因人民幣在滙改前積蓄了巨大的貶值壓力；2019年的持續貶值，則因中美貿易戰持續加碼，引發市場對中美經貿「脫鉤」擔憂。該行認為，與此前兩輪持續貶值時期相比，此輪的背景有著明顯區別。國務院金融委會議與中美元首通話，已經明顯平復了市場對兩國金融脫鉤的擔憂。中期而言， 滙率重歸基本面後，未來中美經濟的分化，將對人民幣提供支撐。

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記者：林衛