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【業績】華能國電盈轉虧蝕過百億元人民幣　燃料成本受累煤價漲勁升五成

股市 23:36 2022/03/22

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華能國電2021年錄淨虧損106.36億元，2020年同期淨利23.78億元。

華能國電 （00902） 公佈去年業績，期內收入2,046.05億元（人民幣，下同），按年升20.75%。錄淨虧損106.36億元，2020年同期淨利23.78億元。不派息。

華能國電去年境內電廠發電量4,573.36億千瓦時，按年增長13.2％；完成售電量4,301.65億千瓦時，按年升13.2％。公司指電量上升，主要原因是去年全社會用電量保持高位運行，拉動發電側電量按年大幅上升。另外，受水電出力不及預期影響，公司裝機容量佔比較大的火電發電量保持高速增長。 同時，迎峰度冬期間公司火電負荷高位運行，進一步促進了發電量的增長。華能國電又稱，公司持續推進綠色低碳轉型，令新能源發電量按年快速增長。

售電價格方面，公司境內電廠含稅平均結算電價按年升4.41%。燃料成本方面，由於燃煤採購價格同比大幅上漲，公司境內火電廠單位售電燃料成本按年上漲51.32%。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 業績公布 華能國際電力股份（00902）

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