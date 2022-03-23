【券商點睇】煤炭供需格局持續緊張 煤炭股錢途無限

中泰證券指出，國內新增產能有限，國外進口受限，供給端收緊預期強。在碳中和背景下，未來新建產能僅3,000 萬噸，佔當前總產能不到3%，同時安監等政策趨嚴下有一批衰退礦井存在退出預期。另外，焦煤對外依存度高，進口主要來自於澳、蒙、俄等國，俄羅斯存在一些潛在增量，但難以彌補澳洲煤的缺口，疊加國際焦煤價格在高位，預計焦煤進口量繼續收縮。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

根據預測，2022年全年總供給量為5.46億噸，總需求量達到5.56億噸，供需缺口達到約1,000萬噸，較去年明顯擴大，將維持供不應求。當前焦煤各環節庫存處於低位，待焦企及鋼廠生產穩定恢復後，供給不足的問題或將更加凸顯，當前國內價格高位強勢運行，仍有上漲動力，測算主焦煤價格倒掛在每噸1,000 元人民幣以上。

【延伸閱讀】第5波疫情：滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

結合上述分析，中泰證券預期，由於前期缺乏規劃投資，行業進入供應短缺周期，進口端實現增量困難，未來供需或將維持緊平衡狀態，煤價有望維持在高位，存量產能就是高額利潤，資產價值重估正在當時，持續看好焦煤行業投資機會。

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛