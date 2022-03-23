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【洛陽鉬業3993】銅鈷板塊增長潛力大 國泰君安叫買洛鉬

股樓投資 08:00 2022/03/23

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去年洛陽鉬業（03993）業績實現大幅提升。期內，營業收入約1,738.6 億元（人民幣，下同），按年增長 53.9%，歸屬於母公司淨利潤約51.1億元，按年增長119.3%。其中第四季公司實現營業收入473億元，增長 44.8%，歸母淨利潤15.5億元，增長115.2%。國泰君安表示，洛鉬去年業績受主營產品價格大幅上漲推動。 隨着公司國際布局擴張，資源優勢加速轉變成產量優勢，未來公司業績將進一步拉動，推薦買入。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

去年洛鉬業績的大幅增長，主因銅、鈷等主營產品價格的上漲，使得利潤大幅增長。其中銅、鈷、 鉬、鎢、鈮國際年平均價格分別上漲50.6%、56%、 82.8%、29.1%、71.6%。產量方面，銅、鈷、鉬產量分別增長14.5%、19.9%、18.9%。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份，請按【見下頁

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國泰君安指出，銅鈷板塊增長潛力較大，推動產量持續擴張。公司計劃加快剛果（金）的優勢資源布局，全力推進TFM混合礦與KFM里程碑計劃，在兩年內大幅提升銅鈷年產能。TFM項目公司擬投資25.1億美元， 規劃建設三條生產綫，2023年建成投產，達產後預計新增銅年均產量約20萬噸，新增鈷年均產量約1.7萬噸，產量較去年增加一倍。KFM 項目當前正快速推進前期工作，預計未 來有望大幅提高鈷產能。

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記者：林衛

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港股 買入 板塊 洛陽鉬業（03993）

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