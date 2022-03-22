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【發債樞紐】ICMA：去年34%亞洲國際債券經香港安排發行　領先全球其他金融中心

Hot Talk 22:56 2022/03/22

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國際資本市場協會（ICMA）發表報告，指去年34%亞洲國際債券都是經香港安排發行，領先全球其他金融中心。I

國際資本市場協會（ICMA）發表報告，指去年34%亞洲國際債券都是經香港安排發行，領先全球其他金融中心。ICMA認為，通過為中國企業安排首次發行，是本港銀行債券發行市場份額過去數年上升的原因。

報告指出，過去十年，香港超越多個亞洲以外金融中心，成為亞洲國際債券發行最主要的安排地點。2010年以前，安排行大多由英美銀行擔任；2010年後，亞洲地區銀行，尤其是香港的銀行，成功取得更多亞洲國際債券發行份額。去年，香港安排了34%的亞洲國際債券發行，至於美國、英國和新加坡，則分別佔22%、17%和5%。

報告又發現，從亞洲國際債券發行的主要安排地點來看，各亞洲金融中心的市場份額自2010年起開始上升。ICMA解釋，主因之一是中國發行人的債券發行活動大幅增長，而香港是中國機構進行國際發行的重要樞紐，尤其是港銀與內地有緊密的銀行業務關係，並擁有豐富國際發行實踐經驗，以及向全球投資者群體分銷債券的能力。

ICMA認為，通過為中國企業安排首次發行，港銀市場份額有所增加。過去5年有71%亞洲首次國際發行是在香港安排執行。去年約三分一國際可持續債券都是由港銀安排，另外三分一則由來自不同國家的多間銀行共同安排，至於餘下三分一是由英國、美國、新加坡和其他司法管轄區的銀行安排。

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