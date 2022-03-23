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【開市9點半】阿里小米開啟網企回購潮　恒大爭取7月底提出重組方案、「恒馳5」三季度量產

股市 06:45 2022/03/23

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中概股隔晚又再急升，夜期升越兩萬二。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 相繼宣布回購，阿里擴大回購規模至250億美元，創中概股歷來最大回購規模。網企業績進入高峰期，聚焦騰訊 （00700） 今收市後公布第四季業績，投資界預計騰訊上季遊戲收入增長再放緩，廣告收入甚至倒退，關注市後業績會議，管理層對於近期傳微信支付要「拆骨」，以及其他業務前景的看法。

重點新聞

1.【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢

2.【小米1810】小米王翔：首季供應鏈仍緊張但下半年有明顯改善　另宣布將斥百億回購　上季經調整純利44.7億人幣

3.【騰訊700】騰訊周三公布第4季業績　券商料遊戲收入再放緩、廣告業務倒退

4.【中美金融戰】中證監據報要求阿里百度等中概股預備披露更多審計資訊　以應付美國監管機構要求

5.【恒大危機】恒大：力爭7月底前提出重組定案　初步估計境外直接債務規模227億美元

6.【內房危機】佳兆業：正努力解決財務挑戰　料須延發業績

7.【業績】藥明生物多賺1倍　毛利率增至46.9%

8.【業績｜體育用品股】安踏去年多賺近50%　末期息急增逾44%至68仙　股價半日升逾3%

9.【業績│地產股】恒地去年基礎盈利減少9%末期息1.3元　料低息環境及置業需求續支持住宅樓市

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 微信支付 中國概念股 國務院金融穩定發展委員會 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
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