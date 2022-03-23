【開市9點半】阿里小米開啟網企回購潮 恒大爭取7月底提出重組方案、「恒馳5」三季度量產
股市 06:45 2022/03/23
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中概股隔晚又再急升，夜期升越兩萬二。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 相繼宣布回購，阿里擴大回購規模至250億美元，創中概股歷來最大回購規模。網企業績進入高峰期，聚焦騰訊 （00700） 今收市後公布第四季業績，投資界預計騰訊上季遊戲收入增長再放緩，廣告收入甚至倒退，關注市後業績會議，管理層對於近期傳微信支付要「拆骨」，以及其他業務前景的看法。
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港股ADR及美股收市情況：
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欄名 : 開市9點半