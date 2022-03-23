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【內房危機】佳兆業預告4月1日或停牌　歸咎深圳封城難趕及限期發業績、股價反升13%

股市 16:21 2022/03/23

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佳兆業集團 （01638） 公告，由於3月最新一波新冠肺炎疫情，爆發導致公司總部須強制封鎖，及深圳隨後實行全市封鎖，審核程序有所延遲。佳兆業預計，無法於3月31日前刊發去年業績，倘無法刊發業績，預期股份將自4月1日上午9時起停牌。

佳兆業股價先跌後回升，下午接近2時突然抽上，最後大升13.3%，報0.85元，創一個月高。

佳兆業表示，過去數月，一直與其法律顧問及財務顧問合作評估集團狀況，以期為所有持份者創造利益而制定解決方案並緩解當前的流動性問題。於本公告日期，公司仍在與其法律顧問及財務顧問進行有關工作。

公司亦已與其債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案。有關對話仍持續進行。公司將努力制定並實施所有持份者同意的解決方案，從而解決目前面臨的財務挑戰。

被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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港股 業績公布 佳兆業集團（01638）
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