【內房危機】佳兆業預告4月1日或停牌　歸咎深圳封城難趕及限期發業績、半日股價跌3%

佳兆業集團 （01638） 公告，由於3月最新一波新冠肺炎疫情，爆發導致公司總部須強制封鎖，及深圳隨後實行全市封鎖，審核程序有所延遲。佳兆業預計，無法於3月31日前刊發去年業績，倘無法刊發業績，預期股份將自4月1日上午9時起停牌。

佳兆業周三半日股價跌3%，報0.73元，成交2200萬元。

佳兆業表示，過去數月，一直與其法律顧問及財務顧問合作評估集團狀況，以期為所有持份者創造利益而制定解決方案並緩解當前的流動性問題。於本公告日期，公司仍在與其法律顧問及財務顧問進行有關工作。

公司亦已與其債權人進行建設性對話以穩定現況，從而加快制定各方一致同意且保值的解決方案。有關對話仍持續進行。公司將努力制定並實施所有持份者同意的解決方案，從而解決目前面臨的財務挑戰。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

恒大：力爭7月底前提出重組定案 估計境外直接債務規模227億美元

【內房危機】穆迪將融創中國評級連降三級至Caa1