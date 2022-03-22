【恒大危機】恒大：力爭7月底前提出重組定案　初步估計境外直接債務規模227億美元

▲ 恒大執行董事肖恩稱，公司力爭7月底前提出重組定案，正與中介團隊探討潛在方案，初步估計恒大境外直接債務規模227億美元。

恒大 （03333） 聯同財務顧問召開投資者電話會議，主席許家印未有出席。恒大執行董事肖恩稱，公司力爭7月底前提出重組定案，正與中介團隊探討潛在方案，初步估計恒大境外直接債務規模227億美元，當中包括142億美元境外債。他又指，恒大營運逐步恢復，撇除冬季因素的項目復工率截至2月底已達八成。

與信託公司通過「股權轉讓」與「批管運營」模式合作

恒大非執行董事梁森林會上表示，恒大通過「股權轉讓」與「批管運營」模式，與部份信託公司合作，在當前恒大流動性緊張下，該模式是維持有序運營、保障各方合法權益的現實選擇，回收款項將用作保障其他境內項目建設及交樓，後續恒大也將盡最大努力持續推進復工復產。

梁森林又稱，恒大正與潛在有實力買家接觸洽談，通過資產出售方式償還銀團貸款，已將本港恒大中心用於擔保銀團貸款，以應對銀團貸款償付壓力，並減輕貸款產生的利息成本。

恒大物業 （06666） 較早前披露，在審核2021年年度財務報告過程中，發現有約134億元人民幣的存款為第三方提供的質押保證金，而該筆保證金已被相關銀行強制執行。肖恩指，中國恒大與恒大物業將成立獨立調查委員會，對此進行調查。

另外，中國恒大 、恒大物業、恒大汽車 （00708） 3股自周一起停牌，3間公司周二再宣布無法在3月底前公布去年業績，因此將停牌至另行通知。恒大地產其後表示，料無法於4月30日前按期完成審計工作，意味4月底前也無法公布業績。梁森林解釋，由於地產業務經營情況重大變化增加了大量額外審計程序，加上疫情影響，核數師需更多時間確認公司財務情況，3間公司將推遲刊發經業績。

恒馳5計劃第三季度正式量產下線

會上有投資者關注恒馳5汽車進展，梁森林透露恒馳5計劃今年第三季度正式量產下線，目前恒汽正調動一切資源全力保障恒馳5量產並為後續營銷做準備。他又稱，為爭取實現恒汽與恒大物業價值恢復，恒大正廣泛接觸潛在投資人，以積極推進恒汽戰略投資者引進工作與恒大物業重組。

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