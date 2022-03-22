  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (二) 21:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九巴乘客保】YAS夥九巴及忠意保險 免費送出2萬個巴士意外保險 即日可於 YAS 官方APP領取

理財智慧 15:22 2022/03/22

分享：

第五波疫情持續，而各行各業亦有不少前線人員仍要緊守崗位。YAS 微保險宣佈與九巴（KMB）及忠意保險（香港分行）為市民送出2萬個為期一個月 BUS RYDE 九巴專屬乘客保，即日起全港市民可於 YAS 官方網頁或手機應用程式免費領取。 第五波疫情持續，每日錄得逾萬宗確診數字，市民日常外出都多有顧慮。而各行各業亦有不少前線人員仍要緊守崗位，在艱難的環境下維持社會運作。

同場加映  【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

YAS 微保險聯同九巴及忠意保險希望在疫境中為市民獻出一點心意，今次送出2萬個 BUS RYDE 九巴專屬乘客保，為未來一個月乘搭九巴出行的市民提供高達7000港元乘車意外保障，希望讓大眾疫情之下若要出行中都可以多一分安心。 只需於 YAS 微保險官方網頁或手機應用程式完成簡單登記程序，便可以即時免費領取一個月 BUS RYDE 九巴專屬乘客保。保障範圍涵蓋所有九巴營運路線（K12、K14、K17 及 K18 路線除外）， 提供高達2,000元個人財物保障及5,000元意外醫療保障。

同場加映  【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【友邦1299】一文看盡友邦績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
疫情 大眾 經濟 九巴 意外保險 巴士 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款