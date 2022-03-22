【九巴乘客保】YAS夥九巴及忠意保險 免費送出2萬個巴士意外保險 即日可於 YAS 官方APP領取

第五波疫情持續，而各行各業亦有不少前線人員仍要緊守崗位。YAS 微保險宣佈與九巴（KMB）及忠意保險（香港分行）為市民送出2萬個為期一個月 BUS RYDE 九巴專屬乘客保，即日起全港市民可於 YAS 官方網頁或手機應用程式免費領取。 第五波疫情持續，每日錄得逾萬宗確診數字，市民日常外出都多有顧慮。而各行各業亦有不少前線人員仍要緊守崗位，在艱難的環境下維持社會運作。

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YAS 微保險聯同九巴及忠意保險希望在疫境中為市民獻出一點心意，今次送出2萬個 BUS RYDE 九巴專屬乘客保，為未來一個月乘搭九巴出行的市民提供高達7000港元乘車意外保障，希望讓大眾疫情之下若要出行中都可以多一分安心。 只需於 YAS 微保險官方網頁或手機應用程式完成簡單登記程序，便可以即時免費領取一個月 BUS RYDE 九巴專屬乘客保。保障範圍涵蓋所有九巴營運路線（K12、K14、K17 及 K18 路線除外）， 提供高達2,000元個人財物保障及5,000元意外醫療保障。

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責任編輯：龍紀瑩