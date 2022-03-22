  • 22°C
香港時間 : 2022322日 (二) 23:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價

股樓投資 22:09 2022/03/22

分享：

近日內地科技股因監管消息而大起大落。大摩發表報告預計，隨著國務院金融穩定發展委員會上周召開專題會議後，對內地科網業界的監管或出現一個轉捩點。這亦顯示在疫情對內地構成經濟壓力下，對中資科技股的監管或會降溫，結束盈利下跌周期。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動  詳情請看【下一頁

對科網股利好的消息還包括，遊戲新版號料加快審批，以及嗶哩嗶哩(09626)申請到本港作雙重第一上市，料吸引不少美國上市中概股跟隨。大摩又預計，內地今年電商商品交易金額按年增加13%，內地及海外遊戲收入分增加9%和15%，廣告收入增加10%，送餐平台總交易金額按年增加21%。

大摩予中資科技股最新評級和目標價一覽：

    點擊圖片放大
    +20
    +19

大摩仍維持個別科技股增持評級，看好基本因素穩健，估值具吸引力的股份。然而為反映宏觀經濟挑戰及疫情影響，仍下調不少股份的目標價。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動  詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

下一篇文章

【第五波疫情】政府即日起恢復發出強檢公告　安心出行將提醒曾到訪高風險地點人士
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動
【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款