【大行點睇】大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價

近日內地科技股因監管消息而大起大落。大摩發表報告預計，隨著國務院金融穩定發展委員會上周召開專題會議後，對內地科網業界的監管或出現一個轉捩點。這亦顯示在疫情對內地構成經濟壓力下，對中資科技股的監管或會降溫，結束盈利下跌周期。

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對科網股利好的消息還包括，遊戲新版號料加快審批，以及嗶哩嗶哩(09626)申請到本港作雙重第一上市，料吸引不少美國上市中概股跟隨。大摩又預計，內地今年電商商品交易金額按年增加13%，內地及海外遊戲收入分增加9%和15%，廣告收入增加10%，送餐平台總交易金額按年增加21%。

大摩予中資科技股最新評級和目標價一覽：

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大摩仍維持個別科技股增持評級，看好基本因素穩健，估值具吸引力的股份。然而為反映宏觀經濟挑戰及疫情影響，仍下調不少股份的目標價。

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