【業績】周生生去年純利升18％至6.4億元、派末期息28港仙　股價早段曾挫逾9％

周生生 （00116） 公佈去年全年業績，期內營業額219.88億元，按年增加47％。其中，佔整體營業額九成的零售業務，期內營業額增長52％。集團去年純利增加18%至6.43億元，單計來自持續經營業務之純利則增加16%至7.44億元。整體毛利55.56億元，按年升34.9％。周生生宣派末期息每股28港仙，全年派息增至42港仙，按年減少約一成。

周生生今早股價一度跌超過9％，低見9.79元，其後跌幅收窄。截至早上11時20分左右，跌6.1％，報10.14元。

周生生指，於2021年下半年度，內地珠寶及鐘錶銷售均顯著反彈，惟香港和澳門市場增長相對溫和。佔零售營業額72％的內地市場，去年整體同店銷售升44％。內地市場於2021年下半年度，由於高基數效應與第四季度市況稍緩，珠寶及鐘錶銷售增長幅度收窄，但全年仍錄65%的按年銷售增長。然而，由於整體毛利率因黃金飾品銷售比例增加而下降，而且失卻2020年因金價飆升帶來的額外毛利，內地市場分部業績減少40%，至7.33億元。

港澳地區珠寶及鐘錶零售業務扭虧賺

港澳市場去年銷售按年增長 27%，香港市場期內受惠消費劵，整體同店銷售增長上升30%。港澳地區珠寶及鐘錶零售去年扭虧賺2.37億元，因受惠消費券及2020年的一筆資產減值虧損未有在2021年出現。期內，周生生港澳地區同店銷售按年升三成。

整體而言，黃金飾品及鐘錶繼續是銷售增長兩大火車頭。內地黃金飾品銷售按年上升90%、鐘錶上升98%，而鑲嵌珠寶僅升13%。鑑於金價2021年普遍窄幅徘徊，集團期內黃金飾品銷售並未如2020年般，受惠於金價飆升産生的附加毛利。

截至2021年底止，分店總數872家，按年淨增加124家分店，當中內地及本港分店數目分別淨增加122間及淨減少4間

另外，集團期內就去年5月已終止的證券及期貨經紀業務產生的孖展貸款，計提了9300萬元減值虧損。

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