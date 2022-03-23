【騰訊系業績】閱文績後走高13%　去年經調整盈利增長34%不派息、在線業務收入增長9.6%

▲ 【騰訊系業績】閱文去年經調整盈利增長34%不派息 在線業務收入增長9.6%

隸屬騰訊系的閱文集團 （00772） 公布，去年非國際財務準則經調整盈利增長34.1%至12.3億元（人民幣，下同），列帳盈利則扭虧，錄得18.47億元，不利息。閱上去年收入增長1.7%至86.7億元。閱文績後走高13%，報35.3元。

去年平台新增了70萬作家和120萬部作品，全年新增字數超過360億。新增作家中，95後佔比高達80%；2021年網絡文學新人作家「十二天王」榜單中，有五位作家年齡在27歲以下。

在用戶側，去年在線業務的MAU達2.486億的新高，得益於集團對內容和生態的升級再造，以及持續優化內容孵化機制、社區運營策略及推薦效率。

在線業務收入增長9.6%至53.1億元，佔總收入61.2%；自有平台產品在線業務收入減少1.4%，因2020年上半年疫情期間線上流量增加，令收入基數較高所致。

版權運營及其他收入減少8.7%至33.6億元，因新麗傳媒收入減少四成。

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