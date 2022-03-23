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【騰訊系業績】閱文管理層：影視監管趨成熟、仍在建設過程免費閱讀業務　股價走高15%後回落　去年經調整盈利增長34%

股市 15:54 2022/03/23

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【騰訊系業績】閱文去年經調整盈利增長34%不派息　在線業務收入增長9.6%

隸屬騰訊系的閱文集團 （00772） 公布，去年非國際財務準則經調整盈利增長34.1%至12.3億元（人民幣，下同），列帳盈利則扭虧，錄得18.47億元，不利息。閱上去年收入增長1.7%至86.7億元。閱文午前曾走高15%，現報33.75元，升8%。

內地調整針對對長視頻、電影內容的監管，以及暫停新遊戲許可，問及上述舉動會否影響閱文IP營運，閱文集團總裁侯曉楠指，針對內容的監管愈來愈成熟，認為以優質內容創作為主的價值觀已回歸行業主流。侯曉楠提到，閱文有份出品、在央視播放的《人世間》收視非常高，作為主旋律作品得到主管部門及觀眾好評，認為相關政策可更好規範行業，繼續良性健康發展，相信閱文所擁有優質內容會對公司更加有利。

侯曉楠提到，閱文已搭建IP的產業鏈，擁有良好附加生態，可將優質IP可視化，釋放IP的價值，例如將騰訊動漫合作，提升動漫產能；透過新麗傳媒、閱文影視推出相關IP的電視電影。

內地暫批遊戲版號 閱文侯曉楠稱遊戲行業更聚焦開發頭部IP

內地暫停批出遊戲版號，侯曉楠認為，遊戲行業目前更聚焦開發頭部IP項目，由於IP 對粉絲與遊戲玩家轉化率作用非常強，所以優質IP被遊戲授權與改編的機會更大。侯曉楠透露，閱文旗下部分授權IP已經製作成遊戲並取得版號，日後遊戲推出市面，閱文將可取得分成。侯曉楠又稱，目前監管處於調整周期，閱文要做好自己，不斷加強能力及更開放生態，與有優勢的同行合作，推更多精品熱門作品，提升行業抗風險能力。

閱文：免費閱讀業務仍在建設過程中

對於今年閱讀業務展望，侯曉楠指，在線閱讀業務的戰略定位是低成本、高效率，可以不斷產生優質內容的平台及持續擴大用戶基礎，這也是閱文的優勢所在。侯曉楠指，閱文累積較大的用戶群體，業績比較成熟，會呈現平穩表現，未來在內容及品類創新，孵化新生代作家更深度營運，並加強建設閱讀社群，滿足年輕用戶需求，增加閱讀平台的社區功能及屬性，提高用戶粘性。侯曉楠稱，免費閱讀業務仍在建設過程中，目前在廣告及商業變現不高，會繼續平衡用戶體驗及變現力度。

去年平台新增了70萬作家和120萬部作品，全年新增字數超過360億。新增作家中，95後佔比高達80%；2021年網絡文學新人作家「十二天王」榜單中，有五位作家年齡在27歲以下。

閱文進軍數字藏品界【下一頁】

在用戶側，去年在線業務的MAU達2.486億的新高，得益於集團對內容和生態的升級再造，以及持續優化內容孵化機制、社區運營策略及推薦效率。

在線業務收入增長9.6%至53.1億元，佔總收入61.2%；自有平台產品在線業務收入減少1.4%，因2020年上半年疫情期間線上流量增加，令收入基數較高所致。

版權運營及其他收入減少8.7%至33.6億元，因新麗傳媒收入減少四成。

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港股 業績公布 派息 閱文集團（00772）

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