【俄烏局勢】歐盟對應否制裁俄能源仍存分歧 德國稱應減少依賴

歐盟各國外長周一（21日）就應否對俄能源實施制裁進行討論，但各國在議題上存在分歧。德國表示，由於歐盟極度依賴俄羅斯石油，無法採取禁運制裁措施。

歐盟已對俄羅斯採取多項嚴厲制裁措施，包括凍結其央行資產。但27個成員國就應否跟隨美國和英國，針對俄羅斯作出制裁就存有分歧。正如德國所說，歐盟在天然氣供應上極度依賴俄羅斯，有約40%的天然氣是從俄國進口。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）表示，歐盟應對俄羅斯的能源，尤其是石油和煤炭實施制裁。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）亦對歐盟未有決定表示不滿，「為甚麼歐洲仍給（俄羅斯總統)）普京更多時間從能源中賺取更多金錢、使用歐洲港口、在歐洲使用未經批准的俄羅斯銀行？是時候拔掉插頭了。」

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則表示，現在不是應不應該對石油採取禁運的問題，而是對石油的依賴程度的問題，並補充說德國和其他成員國仍然十分依賴俄羅斯油氣供應，不能立即停止進口。稱歐盟應該努力減少對俄羅斯的依賴。

歐洲外長將在本周四（24日）和美國總統拜登（Joe Biden）在布魯塞爾的北約（NATO）峰會中再次討論向烏克蘭提供武器裝備和人道主義援助以及烏克蘭難民危機問題。包括歐盟和日本在內的七國集團 (G7) 成員國，都將參與這場領袖會議。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠