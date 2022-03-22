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【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

iMTV＋ 20:10 2022/03/22

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03:30 中央一錘定音救市？
06:10 俄烏變持久戰 各尋下台階？
08:25 加息路綫確定減不確定性
10:20 重溫六大見底指標
11:00 六大指標出現3個
13:00 恒指要再升有點困
14:25 債息進一步收窄
18:00 回顧高息、國策和公司業績
18:30 00405越秀房託
20:13 01800 中國交通建設
20:47 02130嘉泓物流
22:40 03110 恒生高股息
24:11 03187 三星高息房託
27:48 03003 南方明晟A50
29:08 01083 港華智慧能源
31:50 00003 中華煤氣
35:40 Q&A 01310 香港寬頻
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38:10 02600 中國鋁業
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