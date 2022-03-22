【第五波疫情】政府即日起恢復發出強檢公告　安心出行將提醒曾到訪高風險地點人士

政府公布由今日（22日）起重新發出強制檢測公告，要求曾經到訪指定地點的相關人士進行新冠病毒核酸檢測。須接受強制檢測的相關人士，可前往社區檢測中心或流動採樣站免費進行核酸檢測，亦可自行安排經政府認可的本地醫療檢測機構自費進行核酸檢測。

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政府指隨着近日檢測能力提高，決定恢復發出強制檢測公告，要求曾經到訪較高傳染風險地點的相關人士進行核酸檢測。衞生防護中心會根據風險評估，包括近期掌握的疫情數據，例如檢測陽性個案及污水檢測結果，訂定相關風險地點名單，而「安心出行」應用程式將重新發出強制檢測公告通知，提醒曾經到訪指定地點的人士。

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政府亦指出，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，並無需再接受強制檢測。須接受強制檢測的人士除非經快速抗原測試呈陽性並已作出申報，否則不能使用快速抗原測試以符合強制檢測要求，換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

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責任編輯：嚴浩文

