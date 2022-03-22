【審計利好消息】中證監據報要求阿里百度等中概股預備披露更多審計資訊　以應付美國監管機構要求

▲ 中證監據報要求阿里百度等中概股預備披露更多審計資訊，以應付美國監管機構要求。

中概股在美上市審計風波再傳出正面消息，外電引述消息人士指，中證監已要求包括阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 和京東 （09618） 在內的部分在美上市公司，做好披露更多審計資訊的準備。

消息人士稱，中國監管機構正考慮允許美國監管機構檢查不收集敏感數據的中國公司之審計工作文件。消息人士又透露，中證監本月較早時間已召集了包括百度及京東在內的互聯網巨頭，要求這些公司準備2021財年的審計文件，以備美國監管機構提出更多披露要求。消息又稱，這些公司被告知，倘在過程中對任何事情有不確定，最好應該徵求中國監管機構建議，包括審計和與美國監管機構溝通等方面。

中證監及多間內地互聯網巨企都未有回覆報導。

外電早前已引述消息指，內地當局正準備放寬中國企業向境外披露財務訊息的規定，讓部分美國上市的中國公司可向美國會計監督機構提供更多審計信息。報道引述知情人士透露，內地打算為上市公司及會計師建立一個「紅燈綠燈」制度，以確定哪些財務審計信息可以在國外披露。內地監管機構亦正在準備採用更細緻入微的方法，界定境外會計師可以讀取的敏感信息。

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