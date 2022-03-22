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【系統更新】德國電器品牌AEG程式錯誤更新　微波爐誤變蒸焗爐？

科技 20:01 2022/03/22

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德國電器品牌AEG於兩周前，為旗下電器軟件進行遙距更新。惟程式員「擺烏龍」，向KMK968000T微波爐輸入錯誤的程式。（官網截圖）

香港人追求方便、快捷和有效率的生活模式，因此微波爐可算是每個家庭的必需品，將冷凍食品放進微波爐叮一叮，便可以「開餐」。惟近日，德國電器品牌AEG的KMK968000T微波爐因軟件更新時發生錯誤，竟出現集體停工的情況，該款微波爐更誤以為自己是蒸焗爐。

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據外媒《The Next Web》報道，德國電器品牌AEG於兩周前，為旗下電器軟件進行遙距更新。惟程式員「擺烏龍」，向KMK968000T微波爐輸入錯誤的程式，繼而清洗了該款微波爐原有的軟件功能和模式，使微波爐出現集體罷工的情況。

重設原廠設定　也未能解決

此外，該款微波爐更誤以為自己是蒸焗爐，向用家顯示了一系列蒸焗爐的功能。有用家透露，即使將微波爐重設回原廠設定，也沒能解決上述問題。 

AEG發言人表示，是次事件為人為意外，雖然該軟件問題未能透過遙距更新解決，惟他們承諾將會安排技術人員到受影響用家家中進行免費維修，確保微波爐能「找回自我」。

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責任編輯：文睿

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