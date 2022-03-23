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普京緋聞情人恐遭趕出瑞士 友人促勸普京停戰

環球社會熱點 08:05 2022/03/23

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俄羅斯前奧運體操冠軍卡巴耶娃退役後從政，多年來一直被傳是俄羅斯總統普京的情人。西方小報聲稱俄烏開戰後，普京將卡巴耶娃送往瑞士避風頭。美媒指有人聯署要求瑞士政府驅逐卡巴耶娃，而卡巴耶娃的好友則勸她飛回俄羅斯勸普京停戰。

【烏克蘭戰爭】俄民眾恐慌搶購食糖 官員強調夠供應勿盲搶 【下一頁】

卡巴耶娃（Alina Kabaeva）現年38歲，為2004年雅典奧運韻律體操冠軍，目前擔任俄羅斯國家杜馬（下議院）議員。

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卡巴耶娃更是俄羅斯國營媒體集團的董事會成員，年薪據報達1,050萬美元（約8,190萬港元）。

美媒《Page Six》報道指，卡巴耶娃與普京（Vladimir Putin）育有兩名兒子及一對雙胞胎女兒。不過普京及卡巴耶娃從未公開承認屬情人關係。

《Page Six》更引述消息人士指，卡巴耶娃擁有不同姓名及國籍的護照，而她的4名子女都在瑞士出生及擁有瑞士國籍。因此瑞士政府沒有收到卡巴耶娃身處瑞士的資訊。

卡巴耶娃被指於俄烏開戰期間，帶同兒女藏身於瑞士及法國邊境附近、普京親信名下的豪華木屋別墅。

俄媒稱近萬俄軍陣亡 其後急刪文 【下一頁】

據悉，有超過5萬來自烏克蘭、俄羅斯及白俄羅斯等地的民眾於網站Change.org請願，聯署要求瑞士政府驅逐卡巴耶娃及其子女。

請願信中形容普京為獨裁者及戰爭犯，又指卡巴耶娃為普京最喜歡的妻子，目前正帶著孩子躲在瑞士國內。

《Page Six》引述消息人士指，卡巴耶娃一名女友人請求她飛回俄羅斯，說服普京結束戰爭。消息人士指普京一向不聽人意見，但卡巴耶娃可能會是例外。

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責任編輯：鄭錦玲

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