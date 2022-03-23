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【英國王室】威廉夫婦出訪牙買加 竟被要求道歉及賠償？

環球社會熱點 09:05 2022/03/23

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英國劍橋公爵威廉王子與妻子凱特正展開外訪加勒比海3個英聯邦國家行程，正當威廉夫婦前往牙買加前，有100名牙買加政界人士簽署聯名信，要求英國就當年殖民進行的奴隸制作賠償。他們又指，牙買加沒有必要慶祝英女王登基70周年。

哈里梅根或去奧斯卡頒獎 拒返英悼菲臘親王 【下一頁】

威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）於上周展開外訪伯利茲、牙買加及巴哈馬3個英聯邦國家行程。兩人周二（22日）抵達牙買加後並逗留兩日，期間會向雷鬼音樂（reggae）傳奇人物Bob Marley致敬。

由100名牙買加政界人士、商界領袖、專業人士簽署聯名信，呼籲英國王室成員為殖民主義道歉，並為當年奴隸制賠償。聯署信又指，因為英女王與以前英國王室，使人類史上最大的人權悲劇延續，因此牙買加不應慶祝英女王登基70週年，亦敦促英女王及英國政府，為過去英國犯下的反人類罪道歉。

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烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟 【下一頁】

信件續指，Bob Marley提倡普世價值，包括人權、平等、賠償等，表示對於英國沒有彌補當年殖民主義帶來的影響深表難過。

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責任編輯：郭麗明

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