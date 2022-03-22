【業績│麗新系】豐德麗中期虧損擴大約七成至約1.3億元　戲院業務期內蝕5810萬元

▲ 豐德麗中期虧損擴大約七成至約1.3億元，戲院業務期內蝕5810萬元。

麗新系經營綜合媒體及娛樂業務的豐德麗（00571）公佈截至今年1月底止中期業績，期內營業額5.07億元，按年升78.3％。不過，公司期內淨虧損按年由7570萬元擴大69.5%，至1.28億元。毛利率期升123.1％，至2.2億元。不派中期息。

豐德麗在內地及本港分別有3間及14間戲院，戲院營運業務期內為公司帶來5810萬元虧損，較2021年低3.2%。至於媒體及娛樂業務期內溢利按年大減五成至1060萬元。另外，電影及電視節目製作及發行期內溢利按年跌一成，至1180萬元。

公司表示，期內在港新增K11 Art House、MCL東薈城及MCL淘大戲院，合共3間戲院，第五波疫情前本港戲院票房按年大增。與此同時，由寰亞傳媒製作的連續劇《家族榮耀》，自1月起於阿里巴巴優酷及無綫電視播放的收視率令人滿意。

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