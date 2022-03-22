▲ 【烏克蘭戰爭】俄羅斯據報考慮停向美國出口鈾 俄烏開戰以來鈾價升逾三成

俄羅斯烏克蘭局勢持續緊張，歐美禁止進口俄羅斯原油。外電報道，俄羅斯政府正考慮停止向美國出口核能發電原材料──鈾，以回應美國向俄羅斯的原油、天然氣及煤炭供應進行制裁。俄羅斯副總理Alexander Novak指，俄國正計劃分散俄油的出口，並正評估是否停止向美國出口鈾，作為反制裁的潛在行動。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，鈾價格上升逾30%，因市場擔心制裁或導致供應減少。

即使美國擁有大量鈾礦，但目前美國核電廠近半的鈾供應來自俄羅斯、哈薩克斯坦及烏茲別克。美國的鈾礦位於德州及懷俄明州，但多年來一直被封存。

俄羅斯是美國鈾第三大進口來源國

根據貿易協議，美國進口俄羅斯鈾佔比少於兩成，但一旦俄羅斯停止向美國供應鈾，沒有其他國家可即時填補有關缺口，而基於供應鏈較繁鎖，預期需數年時間才能獲得新供應。

俄羅斯是美國鈾第三大進口來源國，佔全部進口量的16%。

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