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【小米業績】小米經調整純利220億 增長7成勝預期 智能手機全年出貨量1.9億台 全球排第三

股樓投資 19:36 2022/03/22

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小米集團（01810）公布截至去年底止全年業績，總收入3,283億元（人民幣，下同），按年增長33.5%；經調整淨利潤220億元，增長69.5%，勝過市場預期。

期內，小米智能手機全球出貨量及市場份額均創歷史新高，其中智能手機全球出貨量達1.9億台，同比增長30.0%。據Canalys數據顯示，2021年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率14.1%。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

按出貨量計，小米智能手機在全球14個國家和地區排名第一，在全球62個國家和地區排名前五。在高端用戶密集的歐洲市場，小米智能手機出貨量市佔率達22.5%，排名第二。同時，新興市場高速增長。在拉美和非洲市場，小米2021年智能手機出貨量同比增長94.0%和65.8%，排名第三。

得益於國際化戰略的穩步推進，小米海外市場收入1,636億元，同比增長33.7%，佔總收入49.8%。除智能手機業務外，海外互聯網及海外IoT業務也展現出強勁增長態勢。2021年，海外互聯網收入50億元，同比增長84.3%，在整體互聯網服務收入佔比進一步提升至17.8%。

延伸閱讀：【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級    推薦38隻低估值穩健股份【見下頁

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截至2021年12月31日，小米AIoT連接設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數已達4.34億件，同比增長33.6%；擁有五件及以上連接至小米AIoT平台設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）的用戶數達到880萬，同比增長40.4%。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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