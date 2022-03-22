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【AAPL】硬件無法滿足下一代watchOS需求 郭明錤：Apple Watch Series 3將於第三季停產

環球政經 19:05 2022/03/22

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著名蘋果分析師天風國際分析師郭明錤預計，蘋果公司（美：AAPL）的Apple Watch Series 3將於今年第3季停產，因其硬件運算能力將無法滿足即將推出的watchOS 9需求。

Apple Watch Series 3推出至今已近5年，雖然仍能支援最新推出的watchOS 8系統，但其晶片的性能明顯落後於Apple Watch SE和Apple Watch Series 7的晶片。郭明錤認為，Apple Watch Series 3的的硬體在運算能力上，可能已無法滿足即將推出的watchOS 9需求。Apple Watch Series 3 也是僅存的唯一一款採用較舊、較厚的設計的Apple Watch，顯示屏周圍有大邊框和棱角。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

據報道，去年蘋果推出watchOS 7.5時，Apple Watch Series 3在更新時，必須取消配對，再與已更新為iOS 14.6的iPhone重新配，因為 Apple Watch內部沒有足夠的存儲空間來安裝更新。

雖然Apple Watch Series 3即將停產，但用戶可能仍能在一段時間內使用Apple Fitness+，因為該公司確保用戶可以利用入門級智能手錶來享受其健身服務。另外，市場亦預計Apple Watch Series 8將增加一個體溫感測器，有望實現更多健康和健身追蹤的功能。

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責任編輯：黃苑筠

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