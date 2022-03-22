【二手樓價】疫下無奈一減再減　將軍澳中心三房965萬沽　創同類單位近一年新低

疫情下減價成交屢見不鮮，近日更有單位以近年低價成交。美聯物業梁傑表示，將軍澳中心有3房單位減價易手，以965萬元沽予90後買家，創同類單位近一年成交價新低。

上述單位為將軍澳中心2座高層F室，實用面積684平方呎，屬3房1套間隔，內櫳企理，由於價錢合預算，吸引一直在區內物色心儀單位之90後承接。據悉，新買家睇好跨灣大橋即將落成，認為長遠具升值潛力，加上內籠裝修新淨，經過跟原業主議價之後，決定斥資965萬元入市，折合實用呎價約14,108元。原業主原放盤叫價1,000萬元，因應疫情持續，早前曾減至980萬，最終降至965萬元沽出，累減35萬。

資料顯示，原業主於2006年3月以約315萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利650萬元，升值約206%。

【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位 移民業主劈價售將軍澳中心 放盤半年累減逾328萬【下一頁】

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