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【醫械股】市監局出台醫療器械生產和經營新規　要求落實醫械註冊人監管制度

股市 18:22 2022/03/22

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市監局出台醫療器械生產和經營新規　要求落實醫械註冊人監管制度

市場監管總局發布修訂後的《醫療器械生產監督管理辦法》和《醫療器械經營監督管理辦法》，要求全面落實醫療器械註冊人備案人制度，進一步加大對違法行為的處罰力度等，自5月1日起實施。

春立醫療 （01858） 今日收報9.8元，升0.5%；康德萊醫械 （01501） 今日收報14.08元，升2.5%；永勝醫療 （01612） 今日平收，報0.74元。

新的監管規例要求，強化對醫療器械註冊人的監督管理，明確註冊人和受託生產企業雙方責任，並將委託生產管理有關要求納入質量管理體系。

市監局又指，要建立醫療器械生產報告制度，規定生產產品品種報告、生產動態報告、生產條件變化報告和質量管理體系運行情況自查年度報告等要求。

新規又明確，藥品監管部門應當根據監督檢查、產品抽檢、不良事件監測、投訴舉報、行政處罰等情況，定期開展風險會商研判，做好醫療器械質量安全隱患排查和防控處置工作。

【ET財智Talk】港股首季大起大跌　與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）

相關文章：【業績｜醫械股】康德萊醫械績後升14%　去年利潤增20.5%至1.4億人幣

【醫藥股】醫療設備股全線跌 永勝醫療跌近2成、康德萊醫械跌近一成

港股 康德萊醫械（01501） 春立醫療（01858） 永勝醫療（01612） 產品

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