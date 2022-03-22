【美國加息】通脹持續高企 鮑威爾：有需要會加息半厘

美國通脹創40年來最高紀錄，聯儲局（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，在必要時，聯儲會有可能加息0.5厘。

鮑威爾周一（21日）發表講話，表示將繼續加息，直到通脹得到控制。他說，如果有必要，將在之後一次或多次議息會議上加息0.5厘，「我們將採取必要措施，以確保物價恢復穩定。」

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聯儲局上周宣佈加息0.25厘，並暗示將繼續加息，預期今年剩下的6次會議都將加息，讓基準利率逐步回到疫情爆發前水平。

鮑威爾還提到俄羅斯入侵烏克蘭的問題，稱這增添供應鏈和通脹壓力。不過，在正常情況下，聯儲局通常會仔細審視這類的事件，不會改變政策。他表示，由於局勢尚未明朗，須對此保持警惕。

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責任編輯：黃苑筠