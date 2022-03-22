  • 24°C
香港時間 : 2022322日 (二) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】通脹持續高企 鮑威爾：有需要會加息半厘

環球政經 18:29 2022/03/22

分享：

美國通脹創40年來最高紀錄，聯儲局（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，在必要時，聯儲會有可能加息0.5厘。

鮑威爾周一（21日）發表講話，表示將繼續加息，直到通脹得到控制。他說，如果有必要，將在之後一次或多次議息會議上加息0.5厘，「我們將採取必要措施，以確保物價恢復穩定。」

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

聯儲局上周宣佈加息0.25厘，並暗示將繼續加息，預期今年剩下的6次會議都將加息，讓基準利率逐步回到疫情爆發前水平。

鮑威爾還提到俄羅斯入侵烏克蘭的問題，稱這增添供應鏈和通脹壓力。不過，在正常情況下，聯儲局通常會仔細審視這類的事件，不會改變政策。他表示，由於局勢尚未明朗，須對此保持警惕。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟 美國 烏克蘭 俄羅斯 加息 美國聯儲局 議息 鮑威爾 通脹

下一篇文章

【二手樓價】疫下無奈一減再減　將軍澳中心三房965萬沽　創同類單位近一年新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】屯門興發大廈　連靚裝350萬沽　業主蝕錢急走
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款