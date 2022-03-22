【商場減租】不足1成商場業主提供較廣泛減租　第五波疫情下業主態度更強硬

▲ 調查反映商場業主今次的支援反而更遲緩，態度更強硬。（資料圖片）

香港零售管理協會於3月18日至21日就主要商場業主最新減租情況，以概括性方式訪問了18間會員公司，覆蓋12個主要零售類別，包括2,800間店舖及32,000名員工，反映没有更多業主廣泛地向商戶提供減租。

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在21間主要的商場業主當中，提供較為廣泛減租的商場業主（9.5%），與協會於3月初時的調查結果相若，反映没有更多業主廣泛地向商戶提供減租。



另外，約有2成多商場業主（28.5%）向個別公司給予租金紓緩，但減租幅度相對低，而且覆蓋率有限。



商場業主支援遲緩、態度強硬

相比之下， 有超過6成商場業主（62%）完全没有給予任何租金減免，或最多只向一間受訪公司提供支援。受訪公司反映，即使有獲得業主減租，普遍亦只是1至2個月的短暫支援。



協會聲明提到，第五波疫情對零售業的打擊比以往任何一波都猛烈，但遺憾的是，調查反映商場業主今次的支援反而更遲緩，態度更強硬。



協會將繼續了解商場業主提供減租的情況，有需要時會公布名單，分別列出有廣泛地提供適切租金支援的良心業主以作表揚，以及呼籲尚未有履行企業社會責任的商場業主儘快減租，與商戶共渡時艱。



協會主席謝邱安儀女士表示：「面對今次世紀危機，協會堅信零售商和業主不是『互相博弈』、『零和遊戲』，反而是唇齒相依的合作關係，彼此應該同心協力，負起企業社會責任，同舟共濟，一起渡過難關。」

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責任編輯：李智美