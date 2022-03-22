▲ 【千色Citistore母企】恒基發展去年純利大減73%末期息1仙 缺「保就業」工資補貼及超市食品需求下跌

千色Citistore及APITA等百貨公司母企恒基發展 （00097） 去年純利減少73%至3400萬元，主要由於未有如去年取得香港政府「保就業」計劃之工資補貼及業主的租金寬免合共約7400萬元，以及因社交距離措施放寬令顧客對集團超級市場食品及日常用品需求下降所致。

恒發派發末期息1仙，全年派息2仙。由於社交距離措施年內曾經放寬，市民恢復出外用膳，超級市場業務去年銷貨價值下跌8.4%。

千色Citistore稅後盈利貢獻減少22%

千色Citistore去年自營貨品連同特許及寄售專櫃之總銷售款額增加7%至16.16億元。雖然銷售自營貨品之毛利增加200萬元，加上特許及寄售專櫃佣金總收入亦增加800萬元，千色Citistore稅後盈利貢獻仍較去年減少22%至7300萬元，因欠缺「保就業」補貼及業主租金寬免。

中央分發中心預計可於上半年全面投入運作

Unicorn旗下兩間附設超級市場百貨公司（即APITA及UNY樂富店）同店銷售亦較去年下跌13%，自營貨品連同寄售專櫃之總銷售額仍較去年下跌5%至12.82億元。Unicorn轉盈為虧，錄得稅後虧損3400萬元。

第五波疫情下，防疫措施收緊令消費意欲，以及零售市道再次受壓，集團將密切注視事態發展，審慎應對。中央分發中心預計可於上半年全面投入運作，佔地5.85萬平方呎，將整合千色Citistore及Unicorn之倉儲及物流工序。

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